Попытки Белого дома опровергнуть свою причастность к атаке украинских БПЛА на Кремль смехотворны. Именно власти США стоят за этим инцидентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Решение о подобных террористических актах принимаются не Украиной, а в Вашингтоном, отметил Песков. При этом Белый дом оставляет Киеву право выбора средств совершения преступлений.
«В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — предупредил пресс-секретарь.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто в интервью CNN заявил, что инциденты, подобные атаке беспилотников на Кремль, повышают опасность дальнейшей эскалации конфликта. При этом, по мнению политика, такие происшествия будут происходить вполть до окончания конфликта.