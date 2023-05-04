Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о причастности Белого дома к атаке БПЛА на Кремль

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто в интервью CNN заявил, что инциденты, подобные атаке беспилотников на Кремль, повышают опасность дальнейшей эскалации конфликта. При этом, по мнению политика, такие происшествия будут происходить вполть до окончания конфликта.