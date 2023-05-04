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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о причастности Белого дома к атаке БПЛА на Кремль

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о причастности Белого дома к атаке БПЛА на Кремль

Попытки Белого дома опровергнуть свою причастность к атаке украинских БПЛА на Кремль смехотворны. Именно власти США стоят за этим инцидентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Решение о подобных террористических актах принимаются не Украиной, а в Вашингтоном, отметил Песков. При этом Белый дом оставляет Киеву право выбора средств совершения преступлений.

«В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — предупредил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто в интервью CNN заявил, что инциденты, подобные атаке беспилотников на Кремль, повышают опасность дальнейшей эскалации конфликта. При этом, по мнению политика, такие происшествия будут происходить вполть до окончания конфликта.
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