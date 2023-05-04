Лондон увеличит взнос в операцию по перекачке нефти с аварийного танкера у берегов Йемена

Британские чиновники уверены, что ООН сможет получить требуемый объем денег для спасательной миссии.
Великобритания может на треть увеличить свой взнос в финансирование операции по перекачке нефти с аварийного танкера FSO Safer, дрейфующего у берегов Йемена в Красном море.
Об этом министр развития Великобритании Эндрю Митчелл заявил на конференции, посвященной распределению объема выплат между странами-участниками миссии. Чиновник выразил уверенность, что после сессии требуемую сумму удастся собрать.
В настоящее время Лондон является одним из крупнейших спонсоров операции, общая стоимость которой превышает 100 млн долларов. На данный момент дефицит средств составляет порядка 29 млн.
Официальные лица королевства, возглавляющие международную конференцию по проблеме FSO Safer, выразили готовность повысить свой вклад до 10 млн, если другие участники также сдержат свои обещания и выплатят необходимые суммы. Митчелл в беседе со СМИ напомнил о надвигающейся экологической и экономической катастрофе, которая обошлась бы миру намного дороже, чем операция по ее предотвращению.
Как сообщалось ранее, затраты на устранение последствий разлива нефти оцениваются в 20 млрд долларов, причем ущерб уникальной экологии Красного моря будет в большой степени непоправимым. Чиновник подчеркнул, что трата сотен миллионов сейчас позволит сэкономить десятки миллиардов в будущем.
«Мы очень рады, что привлекли внимание людей. Теперь нам нужно заставить их раскошелиться», — сказал он прессе.
Нивелировать угрозу разлива нефти ООН пыталась и раньше, в 2019 году, однако из-за активных боевых действий между повстанцами-хуситами и проправительственной арабской коалицией от данной идеи отказались. Теперь же, после временного затишья на фоне переговоров об окончательном перемирии, проблему танкера подняли вновь. Однако любое промедление повышает не только риск аварии, но и стоимость операции: растущие цены на перевозку нефти уже вынудили ООН пересмотреть размер сборов с первоначальных 95 млн до 120.
На первом этапе предполагается перекачка черного золота на другое судно. С этой целью ООН зафрахтовала супертанкер Nautica, который в прошлом месяце выдвинулся в сторону Йемена из китайского порта Чжоушань. Дальнейшая судьба FSO Safer будет решаться на переговорах с хуситами, которые, по словам Митчелла, постоянно держат корабль под прицелом.
FSO Safer дрейфует у берегов Йемена с конца 80-х годов. Ранее он использовался как плавучий резервуар, на его борту находится около 1,1 млн баррелей нефти. С течением времени состояние судна постепенно ухудшалось, однако его ремонтом так никто и не озаботился. Как сообщили прессе бывшие члены экипажа, сейчас танкер может в любой момент дать течь или взорваться.
Такой исход перекроет один из важнейших торговых морских маршрутов мира. По мере распространения нефти будут парализованы все порты в южной части акватории. Катастрофа навредит не только мировой экономике и экологии: без средств к существованию останутся более 200 тысяч человек, занимающихся рыболовством. Также значительно усложнится и доставка гуманитарной помощи в Йемен, где от международной поддержки зависят миллионы людей.