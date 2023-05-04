Лондон увеличит взнос в операцию по перекачке нефти с аварийного танкера у берегов Йемена

Нивелировать угрозу разлива нефти ООН пыталась и раньше, в 2019 году, однако из-за активных боевых действий между повстанцами-хуситами и проправительственной арабской коалицией от данной идеи отказались. Теперь же, после временного затишья на фоне переговоров об окончательном перемирии, проблему танкера подняли вновь. Однако любое промедление повышает не только риск аварии, но и стоимость операции: растущие цены на перевозку нефти уже вынудили ООН пересмотреть размер сборов с первоначальных 95 млн до 120.