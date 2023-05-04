Очередные парламентские выборы в Кувейте назначены на 6 июня

Власти Кувейта назначили проведение парламентских выборов в стране на 6 июня. Это решение было утверждено на внеочередном заседании совета министров и озвучено наследному принцу Мишаалю аль-Ахмаду ас-Сабаху.
Предыдущий состав парламента был отправлен в отставку 1 мая указом принца, который анонсировал роспуск еще в прошлом месяце. Очередные выборы в законодательный орган станут третьими в Кувейте за последние 30 месяцев и десятыми с 2006 года.
Прошлые парламентские выборы состоялись в сентябре 2022-го, победу на них одержала оппозиция. Однако в марте 2023 года Конституционный суд отменил результаты голосования и восстановил предыдущий состав собрания.
После этого наследный принц, которому в конце 2021 года была передана большая часть обязанностей правящего эмира Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха, завил, что «по воле народа» необходимо проведение новых выборов, которые будут сопровождаться «некоторыми правовыми и политическими реформами». Они, в свою очередь, ознаменуют собой «новый этап правового регулирования», добавил шейх, но не стал вдаваться в детали реформ.
В Кувейте официально запрещена деятельность политических партий, однако законодательный орган страны наделен большим влиянием, чем в других монархиях Персидского залива. Традиционно политическая стабильность зависит от сотрудничества парламента и правительства, но на протяжении последних лет контакты между этими ветвями власти фактически сошли на нет.
Из-за соперничества между парламентом и кабмином большая часть спорных вопросов остается нерешенной, что несет угрозу экономике монархии. В частности, политическая нестабильность тормозит назревшие в Кувейте реформы. Проблема заключается в разногласиях ветвей власти из-за финансовой стороны вопроса: депутаты уверены, что преобразования обойдутся стране в сумму менее 6,5 миллиарда долларов, в то время как министры заявляют о затратах в более чем 46 миллиардов. Все это отпугивает потенциальных инвесторов в кувейтский экономический сектор.