Очередные парламентские выборы в Кувейте назначены на 6 июня

Из-за соперничества между парламентом и кабмином большая часть спорных вопросов остается нерешенной, что несет угрозу экономике монархии. В частности, политическая нестабильность тормозит назревшие в Кувейте реформы. Проблема заключается в разногласиях ветвей власти из-за финансовой стороны вопроса: депутаты уверены, что преобразования обойдутся стране в сумму менее 6,5 миллиарда долларов, в то время как министры заявляют о затратах в более чем 46 миллиардов. Все это отпугивает потенциальных инвесторов в кувейтский экономический сектор.