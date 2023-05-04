Фантастический триллер «Миссия ассасина» с Брюсом Уиллисом вышел в российский кинопрокат 4 мая

Согласно сюжету кинокартины, некая секретная организация ликвидирует «плохих парней» при помощи микрочипа, который превращает своего носителя из мирного человека в управляемого робота-убийцу. Отдельно стоит отметить, что «Крепкий Орешек» снимался в этой ленте уже будучи тяжелобольным, за что ему многие были благодарны. Стоит отметить, что в «Миссии...» у экс-супруга Деми Мур много экранного времени, поэтому он хорошо справился с образом своего персонажа.