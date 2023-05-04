Reuters: Россия и Индия могут отказаться от механизма расчетов в рупиях

Причиной для приостановки работы стали трудности в осуществлении торговли. Москва опасается, что у нее может скопиться 40 миллиардов рупий, которые будет невозможно полностью конвертировать. При этом российской стороне гораздо выгоднее осуществлять расчеты в юанях или других иностранных валютах.