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Reuters: Россия и Индия могут отказаться от механизма расчетов в рупиях

Экономика
Reuters: Россия и Индия могут отказаться от механизма расчетов в рупиях

Россия и Индия временно заморозили работу над механизмом расчетов в рупиях. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников.

Причиной для приостановки работы стали трудности в осуществлении торговли. Москва опасается, что у нее может скопиться 40 миллиардов рупий, которые будет невозможно полностью конвертировать. При этом российской стороне гораздо выгоднее осуществлять расчеты в юанях или других иностранных валютах.

Обе страны находятся в поисках альтернативных вариантов. Пока расчеты между Россией и Индией осуществляются в долларах.

Ранее гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак заявил, что доллар является крупнейшим финансовым террористом. Также он предложил сделать рупию новой резервной валютой.
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