В Иркутской области заммэра города Усолье-Сибирское задержали по подозрению в подкупе и вымогательстве

Представители Следственного комитета говорят, что заммэра подозревают в совершении коммерческого подкупа и вымогательстве в крупном размере. Согласно версии правоохранителей, в 2019 году фигурант дела – в тот период он был генеральным директором ресурсоснабжающей компании – требовал от контрагента не менее 400 тысяч рублей за заключение договоров на поставку строительного материла гранодиорита. В будущем эти средства переводились на его счет.