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В Иркутской области заммэра города Усолье-Сибирское задержали по подозрению в подкупе и вымогательстве

Происшествия
В Иркутской области заммэра города Усолье-Сибирское задержали по подозрению в подкупе и вымогательстве

Заместителя мэра города Усолье-Сибирское в Иркутской области задержали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Представители Следственного комитета говорят, что заммэра подозревают в совершении коммерческого подкупа и вымогательстве в крупном размере. Согласно версии правоохранителей, в 2019 году фигурант дела – в тот период он был генеральным директором ресурсоснабжающей компании – требовал от контрагента не менее 400 тысяч рублей за заключение договоров на поставку строительного материла гранодиорита. В будущем эти средства переводились на его счет.

Следователи проверяют причастность чиновника к другим преступлениям. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Иркутской области за грабеж и убийство 65-летнего предпринимателя задержали семейную пару.
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