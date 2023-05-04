Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 96 природных пожаров в России за последние сутки

За минувшие сутки спасательные службы ликвидировали 96 природных пожаров в России. Соответствующей информацией поделилась Авиалесоохрана.
Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Пожарным удалось ликвидировать возгорания в 20 регионах государства. В настоящий момент в России действуют 69 лесных пожаров на общей площади 9,4 тыс. га, указывается в сообщении. Самое масштабное возгорание зафиксировано в Амурской области.
Прежде стало известно, что 4 мая украинский беспилотный летательный аппарат упал на территорию завода нефтепродуктов в Ростовской области, после чего дрон сразу же взорвался. Подробностями ранее поделилась «Вечерняя Москва».