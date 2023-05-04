Десятки детей пострадали от клещей в Псковской области за неделю

По данным ведомства, за период с 28 апреля по четвертое мая в Псковской области укусам со стороны клещей подверглись 166 человек, включая 48 детей. Лабораторные исследования были проведены в отношении 32 клещей, снятых с жителей региона, сообщает «Псковское агентство информации».