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Жительница Красноярска заказала убийство сына и дочери

Общество
Жительница Красноярска заказала убийство сына и дочери

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 67-летнюю жительницу Красноярска.

По версии следствия, пенсионерка, желая единолично завладеть квартирой, решила избавиться от конкурентов, которыми являлись ее собственный 45-летний сын и 49-летняя дочь. Корыстная женщина пообещала исполнителю своего чудовищного плана щедрое вознаграждение, сообщает kras.mk.ru.

Но потенциальный наемный убийца обратился в полицию. В момент передачи 80 тысяч рублей за якобы убитую дочь пенсионерка была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело, расследование этой темной истории продолжается.
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