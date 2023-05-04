Жительница Красноярска заказала убийство сына и дочери

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 67-летнюю жительницу Красноярска.
По версии следствия, пенсионерка, желая единолично завладеть квартирой, решила избавиться от конкурентов, которыми являлись ее собственный 45-летний сын и 49-летняя дочь. Корыстная женщина пообещала исполнителю своего чудовищного плана щедрое вознаграждение, сообщает kras.mk.ru.
Но потенциальный наемный убийца обратился в полицию. В момент передачи 80 тысяч рублей за якобы убитую дочь пенсионерка была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело, расследование этой темной истории продолжается.