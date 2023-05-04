Спасатели ликвидировали пожар у завода по переработке покрышек в Ставропольском крае

Горение мазута на территории завода в Шпаковском округе Ставропольского края полностью ликвидировано. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Возгорание произошло в хуторе Ташла, на территории завода по переработке автомобильных покрышек. Пожар распространился на площади 500 квадратных метров. В 12:50 распространение огня было остановлено.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в 13:50. К тушению огня привлекли 63 человека личного состава МЧС и 18 единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае удалось полностью ликвидировать — в тушении огня на НПЗ приняли участие 167 человек. Информации о пострадавших не поступало.