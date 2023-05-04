Сын Вячеслава Зайцева простился со знаменитым отцом в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев простился со знаменитым отцом в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Видео с комментарием Зайцева-младшего делится ФАН.
Мужчина ответил на несколько вопросов журналистов о звездном родителе. Зайцев-младший отметил, что, несмотря на популярность и соответствующее амплуа, он был очень простым и очень домашним человеком.
Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина посетила церемонию прощания со знаменитым российским кутюрье Вячеславом Зайцевым. Исполнительница подчеркнула, что модельер очень любил родную страну и своей деятельностью внес огромный вклад в развитие ее культуры.