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Сын Вячеслава Зайцева простился со знаменитым отцом в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково

Общество

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев простился со знаменитым отцом в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Видео с комментарием Зайцева-младшего делится ФАН.

Мужчина ответил на несколько вопросов журналистов о звездном родителе. Зайцев-младший отметил, что, несмотря на популярность и соответствующее амплуа, он был очень простым и очень домашним человеком.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина посетила церемонию прощания со знаменитым российским кутюрье Вячеславом Зайцевым. Исполнительница подчеркнула, что модельер очень любил родную страну и своей деятельностью внес огромный вклад в развитие ее культуры.
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