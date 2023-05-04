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Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил Мосгордуме увеличить штрафы за нарушение закона «О тишине»

Общество
Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил Мосгордуме увеличить штрафы за нарушение закона «О тишине»

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отправил главе Московской государственной Думы Алексею Шапошникову обращение с просьбой скорректировать закон «О тишине», увеличив размер штрафов.

Как отметил Нилов в своем Telegram-канале, жители столицы неоднократно отправляют ему обращения с жалобами на шум, который связан с работами строительных компаний, погрузкой и разгрузкой в магазинах на первых этажах жилых домов, а также круглосуточной работой баров и клубов.

В связи с этим Нилов предлагает внести изменения в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», связанные с «более убедительной финансовой мотивацией нарушителей ночного спокойствия к соблюдению норм шумовой гигиены».

В настоящий момент штраф за нарушение тишины в Москве для граждан РФ составляет от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма варьируется от четырех до восьми тысяч рублей, для юридический лиц – от 40 до 80 тысяч рублей.

Ранее ученые из Пекинского и Оксфордского университетов выяснили, что дорожный шум может повышать артериальное давление, из-за чего может появиться гипертония, передает «Ридус».
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