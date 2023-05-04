Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил Мосгордуме увеличить штрафы за нарушение закона «О тишине»

В настоящий момент штраф за нарушение тишины в Москве для граждан РФ составляет от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма варьируется от четырех до восьми тысяч рублей, для юридический лиц – от 40 до 80 тысяч рублей.