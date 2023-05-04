Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил Мосгордуме увеличить штрафы за нарушение закона «О тишине»

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отправил главе Московской государственной Думы Алексею Шапошникову обращение с просьбой скорректировать закон «О тишине», увеличив размер штрафов.
Как отметил Нилов в своем Telegram-канале, жители столицы неоднократно отправляют ему обращения с жалобами на шум, который связан с работами строительных компаний, погрузкой и разгрузкой в магазинах на первых этажах жилых домов, а также круглосуточной работой баров и клубов.
В связи с этим Нилов предлагает внести изменения в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», связанные с «более убедительной финансовой мотивацией нарушителей ночного спокойствия к соблюдению норм шумовой гигиены».
В настоящий момент штраф за нарушение тишины в Москве для граждан РФ составляет от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма варьируется от четырех до восьми тысяч рублей, для юридический лиц – от 40 до 80 тысяч рублей.
Ранее ученые из Пекинского и Оксфордского университетов выяснили, что дорожный шум может повышать артериальное давление, из-за чего может появиться гипертония, передает «Ридус».