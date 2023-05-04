Россия готова помочь ЮАР в преодолении энергетического кризиса

Претория, 4 мая. Россия готова помочь ЮАР преодолеть энергетический кризис. Об этом заявил генеральный консул РФ в Кейптауне Алексей Маленко.
Дипломат в интервью местным журналистам подчеркнул, что Москва открыта к партнерству с Черным континентом. Он отметил колоссальный опыт российских организаций в сфере освоения мирного атома и проекты, которые они реализуют за рубежом, в том числе в Африке.
«Государственная корпорация "Росатом" имеет огромный положительный опыт сотрудничества со странами материка к югу от Сахары в области развития атомной энергетики. Соглашения в этой отрасли подписаны с Ганой, Нигерией, Зимбабве, Угандой, Эфиопией и другими партнерами. Одним из флагманских проектов является Центр ядерной науки и технологий в Замбии», — рассказал Маленко.
Среди преимуществ АЭС дипломат отметил создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций и минимизацию зависимости от погодных условий. В завершение чиновник понадеялся на плодотворное сотрудничество России и ЮАР как на двусторонней основе, так и в формате БРИКС.
Ранее правительство Южно-Африканской Республики объявило чрезвычайное положение из-за энергокризиса, возникшего в стране. В ежегодном обращении к согражданам президент Сирил Рамафоса рассказал об указе установить режим национального бедствия.