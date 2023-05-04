Силовики проводят обыски в квартире матери режиссера Евгении Беркович в Петербурге

По ее словам, в отношении автора постановки было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Напомним, что указанный спектакль был поставлен по пьесе о женщинах, решивших выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.