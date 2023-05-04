Силовики проводят обыски в квартире матери режиссера Евгении Беркович в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру матери театрального режиссера Евгении Беркович в Петербурге. Причиной стал спектакль ее дочери «Финист Ясный Сокол», написала женщина в социальных сетях.
По ее словам, в отношении автора постановки было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Напомним, что указанный спектакль был поставлен по пьесе о женщинах, решивших выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.
В квартире матери Беркович проживает также бабушка режиссера — 88-летняя писательница Нина Катерли. Отмечается, что сама Евгения Беркович была задержана в Москве.
Ранее сообщалось, что на актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма. Причиной стала публикация, в которой артист порадовался теракту на Крымском мосту.