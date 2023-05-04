Объем продаж новых легковых автомобилей в России вырос втрое в апреле

Дилеры в апреле текущего года продали 75,6 тыс. новых автомобилей, что втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает «Автостат».
Лидером по продажам на российском рынке стала Lada. За месяц продали более 25 тыс. новых автомобилей отечественной марки. На втором месте расположился китайский Cherry, за апрель с дилерских центров реализовали 9,2 тыс. иномарок этого бренда. Далее по списку идут китайские Geely и Haval, во втором месяце весны их купили 7,1 и 6,8 тыс. раз соответственно. Пятерку замыкает корейская марка Kia – продано более 3 тыс. автомобилей.
В рейтинге определенных моделей первое место занимает Lada Granta с долей на рынке в 22,25%. Отмечается, что с начала года в России было реализовано 247 тыс. легковых автомобилей без пробега. Этот показатель оказался на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее в России зафиксировали рост продаж автомобилей с пробегом на 17%. В первый месяц весны россияне приобрели почти 500 тыс. поддержанных легковых транспортных средств.