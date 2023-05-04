Объем продаж новых легковых автомобилей в России вырос втрое в апреле

В рейтинге определенных моделей первое место занимает Lada Granta с долей на рынке в 22,25%. Отмечается, что с начала года в России было реализовано 247 тыс. легковых автомобилей без пробега. Этот показатель оказался на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.