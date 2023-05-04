Гроб с телом модельера Вячеслава Зайцева проводили на кладбище под аплодисменты

В соборе Троицы Живоначальной в Щелково завершилась гражданская панихида по дизайнеру. После нее несколько мужчин вынесли гроб и поместили его обратно в Mercedes, на котором прежде его доставили к храму. Советского и российского дизайнера похоронят на Жегаловском кладбище.