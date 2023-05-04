Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто предупредил об опасности эскалации из-за атаки БПЛА на Кремль

Политика
Глава МИД Венгрии Петр Сийярто предупредил об опасности эскалации из-за атаки БПЛА на Кремль

Случаи, подобные атаке украинских БПЛА на Кремль, повышают опасность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто в интервью CNN.

Дипломат отметил, что подобные происшествия могут привести к крайне неприятным последствиям. При этом, по мнению Сийярто, такие инциденты будут происходить вплоть до окончания украинского конфликта.

«Чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации», — заявил политик.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что молчание Запада относительно украинской атаки на Кремль говорит о его потакании террористическим методам Киева. Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов, должны осудить эту «выходку киевского режима».
сийярто венгрия Украина кремль БПЛА конфликт эскалация
Военкоры ФАН