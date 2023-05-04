Глава МИД Венгрии Петр Сийярто предупредил об опасности эскалации из-за атаки БПЛА на Кремль

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что молчание Запада относительно украинской атаки на Кремль говорит о его потакании террористическим методам Киева. Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов, должны осудить эту «выходку киевского режима».