Случаи, подобные атаке украинских БПЛА на Кремль, повышают опасность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто в интервью CNN.
Дипломат отметил, что подобные происшествия могут привести к крайне неприятным последствиям. При этом, по мнению Сийярто, такие инциденты будут происходить вплоть до окончания украинского конфликта.
«Чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации», — заявил политик.
Ранее в МИД РФ подчеркнули, что молчание Запада относительно украинской атаки на Кремль говорит о его потакании террористическим методам Киева. Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов, должны осудить эту «выходку киевского режима».