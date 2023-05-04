Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Ольга Молчанова рассказала об отсутствии характерных симптомов повышенного холестерина

Общество
Врач Ольга Молчанова рассказала об отсутствии характерных симптомов повышенного холестерина

Повышенный холестерин не обладает характерными симптомами, по которому его можно обнаружить. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова.

По словам эксперта, высокий уровень холестерина говорит о нарушениях в метаболизме. При этом данное заболевание не имеет симптомов и определяется только с помощью анализов.

«За его (холестерина. — Прим. ред.) уровнем нужно обязательно следить людям в возрасте 40-50 лет», — рассказала Молчанова «Газете.Ru».

Врач отметила, что необходимо сдавать анализы не только на общий холестерин, но и на его «хорошую» и «плохую» фракции. Именно последний увеличивает риск инсульта и инфаркта, откладываясь на стенках сосудов.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о методах борьбы с высоким холестерином в крови при помощи «народных» методов.
холестерин высокий холестерин молчанова
Военкоры ФАН