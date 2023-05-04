Свыше 300 особей белых амуров выпустили в Городское озеро в Ессентуках

Как пишет ИА «Победа 26», один белый амур в течение дня съедает до двух килограммов водорослей. Поглощая растительность, эта рыба тем самым препятствует активному размножению комаров, что создает более удобные условия для жителей и гостей города, пояснили в администрации Ессентуков.