Свыше 300 особей белых амуров выпустили в Городское озеро в Ессентуках

Специалисты запустили в Городское озеро в Ессентуках, готовя водный объект к купальному сезону, больше 300 особей белых амуров, привезенных из Краснодарского края. Об этом рассказали в горадминистраци.
Как пишет ИА «Победа 26», один белый амур в течение дня съедает до двух килограммов водорослей. Поглощая растительность, эта рыба тем самым препятствует активному размножению комаров, что создает более удобные условия для жителей и гостей города, пояснили в администрации Ессентуков.
Особая прожорливость белых амуров, которых еще называют «водными коровами», позволяет быстро очищать водные объекты от излишков водорослей. Кроме того, жителям и гостям Ессентуков напомнили, что ловля амура и толстолоба на озере находится под запретом, кроме одного участка водного объекта.