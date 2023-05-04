Новый зал игровых видов спорта откроется в поселке Тазовский ЯНАО осенью 2023 года

Как отметил Паршаков, после открытия этого зала, которое планируется осенью 2023 года, у жителей поселка появится возможность проводить тренировки в удобное для них время. Он добавил, что раньше любителям спорта приходилось заниматься в школьных помещениях, поскольку специально оборудованных для этого мест в населенном пункте не хватало.