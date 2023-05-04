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Новый зал игровых видов спорта откроется в поселке Тазовский ЯНАО осенью 2023 года

Общество
Новый зал игровых видов спорта откроется в поселке Тазовский ЯНАО осенью 2023 года

Глава Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Паршаков объявил о строительстве нового комплекса игровых видов спорта в поселке Тазовский. Об этом сообщает «Север-пресс».

Как отметил Паршаков, после открытия этого зала, которое планируется осенью 2023 года, у жителей поселка появится возможность проводить тренировки в удобное для них время. Он добавил, что раньше любителям спорта приходилось заниматься в школьных помещениях, поскольку специально оборудованных для этого мест в населенном пункте не хватало.

Помимо этого, по данным агентства, глава района посетил и другие строительные площадки, на которых обсудил график выполнения работ с подрядчиками. Известно, что в районном центре в настоящий момент строят 14 многоэтажных жилых домов, в которых будет 670 квартир.
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