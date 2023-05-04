Экс-лидер группы «Коррозия металла» Лазоревич жестоко избил москвичку

Бывший вокалист группы «Коррозия металла» 58-летний Александр Лазоревич напал на 28-летнюю жительницу Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot», ссылаясь на собственный источник.
По имеющейся информации, избиение произошло в ночь на 3 мая в Таганском районе. Неизвестно, по какой причине Лазоревич напал на девушку.
Известно, что после стычки москвичка была госпитализирована. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы и правой кисти. Она обратилась в полицию.
Ситуация для первого вокалиста «Коррозии металла» усугубляется тем, что ранее он похитил с выставки жилетку экс-фронтмена и автора песен группы «Король и шут» Андрея Князева. Стоимость жилетки оценивается в миллион рублей, поэтому наказание за кражу мужчине грозит в особо крупном размере. Лазоревич находится под подпиской о невыезде.