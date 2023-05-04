Экс-лидер группы «Коррозия металла» Лазоревич жестоко избил москвичку

Ситуация для первого вокалиста «Коррозии металла» усугубляется тем, что ранее он похитил с выставки жилетку экс-фронтмена и автора песен группы «Король и шут» Андрея Князева. Стоимость жилетки оценивается в миллион рублей, поэтому наказание за кражу мужчине грозит в особо крупном размере. Лазоревич находится под подпиской о невыезде.