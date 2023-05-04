Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о продолжении поставок Украине оружия

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна продолжит поставки оружия на Украину. Об этом политик сообщил на выступлении в Гааге в четверг, 4 мая.
«Реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя», — подчеркнул Вопке Хукстра.
Кроме того, Нидерланды не будут приостанавливать оказание Киеву гуманитарной помощи и помогут украинским властям в восстановлении страны, добавил глава МИД. Отмечается, что на выступлении Вопке Хукстра в Гааге присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что руководитель правой нидерландской партии Каролина ван дер Плас отказалась идти на встречу с Владимиром Зеленским. Политик объяснила свой отказ тем, что 4 мая является единственным в году днем поминовения голландских жертв Второй мировой войны и других вооруженных конфликтов.