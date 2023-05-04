Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о продолжении поставок Украине оружия

Кроме того, Нидерланды не будут приостанавливать оказание Киеву гуманитарной помощи и помогут украинским властям в восстановлении страны, добавил глава МИД. Отмечается, что на выступлении Вопке Хукстра в Гааге присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.