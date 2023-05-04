Спасатели локализовали пожар на 500 «квадратах» у завода на Ставрополье

Пожар в Шпаковском округе Ставропольского края удалось локализовать. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Сообщение о горении поступило в центр управления в кризисных ситуациях 4 мая. По словам очевидцев, огонь охватил бочки мазута на территории по переработке автомобильных покрышек в хуторе Ташла.
В 12:50 по местному времени пожар удалось локализировать на площади 500 квадратных метров. Для тушения возгорания были привлечены 63 человека личного состава МЧС и 18 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать. В тушении огня на НПЗ приняли участие 167 человек.