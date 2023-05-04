Социолог Грилль: за террористические действия Киева должен понести ответственность Запад

Лицемерный Запад несет полную ответственность за противоправные действия своих ставленников в Киеве. Об этом заявил ФАН публицист и общественный деятель Филипп Грилль, назвав нынешние власти «незалежной» наследниками террориста Бандеры.
После атаки БПЛА Украины на Кремль не остается никакого другого выбора, кроме ликвидации президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница», — заявил он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о попытке ВСУ в ночь на 3 мая атаковать кремлевскую резиденцию лидера России Владимира Путина при помощи дронов. Администрация президента Украины свою причастность к атаке опровергла.
По словам Грилля, Медведев жестко прокомментировал последнюю террористическую выходку «незалежной».
«Киевские боевики не вызывают удивления, они всегда были такими — наследниками террориста Бандеры. И нам надо понять: нынешние украинские власти не остановятся ни перед чем в своем желании навредить России и убить ее граждан. Лицемерный Запад активно поддерживает киевский террористический и нацисткий режим против нашей страны, а значит, несет полную ответственность за происходящее.
Только жесткие ответные действия России на театре военных действий и дипломатическом поле приведут к ликвидации украинского злокачественного государственного образования. Терроризм необходимо уничтожать, это единственно верная и эффективная тактика», — отметил социолог.
Ранее Филипп Грилль рассказал ФАН, что киевские власти давно ведут Украину к гибели и разорению. По словам эксперта, Киев превратил жителей страны в «разменную монету» в антироссийских планах Запада.