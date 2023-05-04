Социолог Грилль: за террористические действия Киева должен понести ответственность Запад

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница», — заявил он.