Подруга Вячеслава Зайцева Лучана Гарафутдинова: перед смертью модельера ничего не предвещало беды

Подруга советского и российского модельера Вячеслава Зайцева Лучана Гарафутдинова пришла на церемонию прощания с дизайнером. Она отметила, что перед смертью народного художника России ничего не предвещало беды.
По словам близкой подруги, Зайцев всегда был очень жизнерадостным, сам излучал положительные эмоции. Она добавила, что его сложно было представить в плохом расположении духа. Даже во время последней встречи с модельером Гарафутдинова видела, как кутюрье трудился и старался сделать что-то новое.
«На самом деле ведь сдавались анализы, наблюдался у врачей Вячеслав Михайлович. В принципе, при наличии всех заболеваний, может Паркинсона, да, там что-то еще, в общем-то было все стабильно, то есть ничего не предвещало прям такого резкого поворота событий», — заявила она.
В Московской области прощаются с Зайцевым. Стоит отметить, что на гражданскую панихиду пришли стилист Сергей Зверев и народный артист России Бедрос Киркоров. Исполнитель вспомнил о дружбе модельера с французским дизайнером Пьером Карденом.