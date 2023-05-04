Подруга Вячеслава Зайцева Лучана Гарафутдинова: перед смертью модельера ничего не предвещало беды

По словам близкой подруги, Зайцев всегда был очень жизнерадостным, сам излучал положительные эмоции. Она добавила, что его сложно было представить в плохом расположении духа. Даже во время последней встречи с модельером Гарафутдинова видела, как кутюрье трудился и старался сделать что-то новое.