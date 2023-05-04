Комитет по надзору допросит директора ФБР о коррупционных связях Джо Байдена

Вашингтон, 4 мая. Директор ФБР Кристофер Рэй предстанет перед членами специальной комиссии Комитета по надзору Конгресса США по поводу сокрытия информации о коррупционных связях президента Джо Байдена с представителями иностранных государств.
Соответствующую повестку главе ведомства от имени комитета конгресса направили республиканцы Джеймс Комер и Чак Грассли. Ожидается, что директор федерального бюро предстанет перед законодателями 10 мая.
Поводом для вызова Рэя стало появление сведений, что в распоряжении ФБР долгое время находится документ, который доказывает коррупционные связи Джо Байдена с иностранными государствами в бытность его вице-президентом.
«До нашего сведения дошло, что министерство юстиции и Федеральное бюро расследований располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, связанная с обменом денег на политические решения. Утверждалось, что документ содержит точное описание того, как использовалась предполагаемая преступная схема, а также ее цель», — говорится в обнародованном комитетом сообщении.
Конгрессмен Комер уточнил, что документ детально описывает схемы, которые использовались Байденом для получения денег от зарубежных лоббистов. Для этого использовались компании деловых партнеров Хантера Байдена и других членов семьи президента.
Как подчеркивают республиканцы, сведения, которые имеются в распоряжении ФБР, должны были быть переданы законодателям, однако бюро попыталось скрыть данную информацию, что может нести угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
«Американский народ должен знать, продал ли президент Байден Соединенные Штаты Америки, чтобы заработать деньги для себя», — уверен Комер.
Комитет по надзору расследует подозрительные бизнес-схемы семьи Байденов, чтобы определить, не скомпрометирован ли президент США и существует ли угроза национальной безопасности. Комитет по надзору получил тысячи страниц финансовых отчетов, связанных с деловыми операциями Байденов и их партнеров. Недавно законодатели раскрыли подробности сделки, в результате которой компании, принадлежащие родственникам президента США, получили более миллиона долларов от китайской фирмы. При этом платежи были проведены 15 частями через третью сторону.
Действия ФБР, которые стали предметом расследования, в очередной раз вызывают опасения по поводу политической предвзятости бюро, оказывающей влияние на следственные решения.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что намерен ликвидировать Федеральное бюро расследований в случае своего избрания.