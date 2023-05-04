Комитет по надзору допросит директора ФБР о коррупционных связях Джо Байдена

Комитет по надзору расследует подозрительные бизнес-схемы семьи Байденов, чтобы определить, не скомпрометирован ли президент США и существует ли угроза национальной безопасности. Комитет по надзору получил тысячи страниц финансовых отчетов, связанных с деловыми операциями Байденов и их партнеров. Недавно законодатели раскрыли подробности сделки, в результате которой компании, принадлежащие родственникам президента США, получили более миллиона долларов от китайской фирмы. При этом платежи были проведены 15 частями через третью сторону.