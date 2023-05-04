Политолог Колчин назвал поездку Зеленского в Нидерланды «прошением милостыни»

Западная поддержка критически важна киевскому режиму – без нее он не протянет и нескольких дней. Об этом в интервью ФАН заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Ранее издание Politico сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, чтобы встретиться с главами МИД и Минобороны страны. Также отмечается, что он планирует посетить Международный уголовный суд.
«Очередное турне украинского лидера по Европе является косвенным показателем плачевного положения ВСУ на фронте, — заметил Колчин. — По последним данным, киевским режим практически потерял большую часть поставленного ему вооружения, и теперь ему требуются новые транши».
Поездку Зеленского в Нидерланды политолог назвал «прошением милостыни».
«Видно, как этот человек пытается легитимизировать свои просьбы, которые все больше напоминают попрошайничество, — отметил эксперт. — Помимо денежных, эти визиты преследуют еще и медийные цели: президенту Украины критически важно, чтобы про него и «его борьбу» не забыли! Без этого пиара ни Соединенные Штаты, ни Европа не будут давать Киеву ни вооружения, ни денег — а без этого преступный украинский режим не продержится и нескольких дней».
Ранее ФАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные территории.