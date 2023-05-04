Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения Зеленского о конфликте «бредом наркомана»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения украинского президента Владимира Зеленского о военном конфликте «бредом наркомана». Своей реакцией на слова киевского лидера политик поделилась в Telegram-канале.
Зеленский заявил о намерении Киева сделать эту войну «последней в мире». Захарова в Сети высмеяла слова украинского лиедера.
«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — пишет официальный представитель МИД РФ.
Ранее Захарова указала на нецелесообразность угроз расправой за российское гражданство со стороны советника ОП Украины Михаила Подоляка. Она предложила киевским политикам вспомнить о своей недвижимости в РФ прежде, чем угрожать.