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Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения Зеленского о конфликте «бредом наркомана»

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения Зеленского о конфликте «бредом наркомана»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения украинского президента Владимира Зеленского о военном конфликте «бредом наркомана». Своей реакцией на слова киевского лидера политик поделилась в Telegram-канале.

Зеленский заявил о намерении Киева сделать эту войну «последней в мире». Захарова в Сети высмеяла слова украинского лиедера.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — пишет официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова указала на нецелесообразность угроз расправой за российское гражданство со стороны советника ОП Украины Михаила Подоляка. Она предложила киевским политикам вспомнить о своей недвижимости в РФ прежде, чем угрожать.
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