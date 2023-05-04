Политолог Колчин заявил, что поддержка Украины поставила поляков на грань разорения

Польские граждане испытывают все меньше удовлетворения от проукраинской позиции своих властей, на что те вынуждены реагировать. Об этом в интервью ФАН заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Ранее руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsa заявил, что «не может быть так, чтобы на первых страницах газет целый год была ситуация на Украине».
«Очевидно, что усталость от украинского кризиса польское общество испытывает куда сильнее, нежели общества в других европейских странах, — заметил Колчин. — Польша буквально наводнена украинскими беженцами, которые оказывают серьезную нагрузку на ее инфраструктуру, а ее агропромышленный комплекс стоит на грани разорения из-за потоков дешевого зерна с Украины».
Политолог подчеркнул, что все эти обстоятельства заставляют поляков оказывать давление на свое официальное правительство, и политики не могут на него не реагировать.
«Постепенно мы будем наблюдать отход от стратегии безоговорочной поддержки Украины со стороны Варшавы, — считает эксперт. — Ведь все большее количество простых граждан Польши либо лишаются работы, либо терпят убытки! Более того, к ним все больше приходит осознание того факта. Что те деньги, которые тратятся на поддержку Киева или на сомнительные решения в оборонной сфере, могли бы пойти на улучшение их все сильнее ухудшающейся жизни».
Ранее ФАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные территории.