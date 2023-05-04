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Житель Волгограда поджег машину своего 73-летнего деда

Происшествия
Житель Волгограда поджег машину своего 73-летнего деда

Волгоградский пенсионер обратился в полицию, сообщив, что его машину подожгли неизвестные. В итоге правоохранители выяснили, что преступление совершил 32-летний внук потерпевшего. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.

По словам пенсионера, инцидент случился еще 9 апреля. Спасти автомобиль удалось благодаря соседям, пишет vlg.aif.ru. Они увидели разгорающееся пламя и смогли быстро его потушить. В ходе розыска вероятного преступника полицейские вышли на внука заявителя, который сознался в поджоге.

Для того, чтобы досадить деду, волгоградец раздобыл бутылку бензина, подошел к автотранспортному средству, облил его и с помощью зажигалки поджег. После этого правонарушитель сбежал с места преступления. Однако подозреваемого вскоре задержали, и он дал признательные показания.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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