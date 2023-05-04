Житель Волгограда поджег машину своего 73-летнего деда

Для того, чтобы досадить деду, волгоградец раздобыл бутылку бензина, подошел к автотранспортному средству, облил его и с помощью зажигалки поджег. После этого правонарушитель сбежал с места преступления. Однако подозреваемого вскоре задержали, и он дал признательные показания.