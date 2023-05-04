Гастроэнтеролог Ксения Халаиджева не рекомендует принимать анальгетики при болях в животе

Абдоминальная боль чаще всего вызвана спазмами. Как раз препараты, в которых спазмолитики являются основным действующим веществом, не вредят организму. По словам врача, они не скрывают картину хирургической патологии, потому что не оказывают влияния на механизмы развития болевых ощущений. Однако, если спазмолитики не облегчают состояние и боли усиливаются, — необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.