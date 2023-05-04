Гастроэнтеролог Ксения Халаиджева не рекомендует принимать анальгетики при болях в животе

Врач-гастроэнтеролог Ксения Халаиджева рассказала, что при боли в животе лучше принимать спазмолитики, сообщает «Газета.ru».
Халаиджева отметила, что болезненные ощущения в брюшной полости имеют множество причин, а прием анальгезирующих средств может быть не только бесполезным, но и опасным для здоровья. Анальгин, парацетамол и ибупрофен не влияют на причину развития боли.
Абдоминальная боль чаще всего вызвана спазмами. Как раз препараты, в которых спазмолитики являются основным действующим веществом, не вредят организму. По словам врача, они не скрывают картину хирургической патологии, потому что не оказывают влияния на механизмы развития болевых ощущений. Однако, если спазмолитики не облегчают состояние и боли усиливаются, — необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.
Ранее ученые Лундского университета заявили, что лечебные средства, которые выписывают врачи при остеоартрите, практически бесполезны. Специалисты отмечают, что улучшение состояния больных происходит только из-за регрессии.