Отец Месси поедет в США на переговоры с владельцем ФК «Интер Майами»

Клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) намерены вскладчину платить чемпиону мира 2022 года зарплату, если он будет играть в этом соревновании. Команда «Интер Майами», которая намерена подписать контракт с голеадором, одна сама по себе не может этого сделать из-за финансовых лимитов в MLS.