Отец Месси поедет в США на переговоры с владельцем ФК «Интер Майами»

Отец и спортивный агент аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе Месси отправится в США на переговоры с владельцем клуба «Интер Майами» Хорхе Масом, написал обозреватель Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.
Клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) намерены вскладчину платить чемпиону мира 2022 года зарплату, если он будет играть в этом соревновании. Команда «Интер Майами», которая намерена подписать контракт с голеадором, одна сама по себе не может этого сделать из-за финансовых лимитов в MLS.
По сведениям источника, в последние несколько месяцев представители «Интер Майами» вели переговоры о будущем трансфере Месси. Они пытались достичь хотя бы предварительного соглашения, но этого так и не случилось.
Стоит отметить, что за аргентинским форвардом «охотятся» не только в футбольной лиге США. В Саудовской Аравии заявили, что готовы платить Месси больше, чем португальскому бомбардиру Криштиану Роналду, пишет RT.