Речь идет о Георгиевской (Гвардейской) ленте, символе Победы в Великой Отечественной войне. Год назад правящий режим голосами своих депутатов в парламенте Молдавии принял закон о запрете на данный символ. Однако, в апреле 2023 года Конституционный суд постановил, что ношение Георгиевской ленты на территории страны возбраняется, лишь если она демонстрирует поддержку внешней политики России и пропагандирует войну. При этом дань памяти Победе над фашизмом, выраженная этим символом, уж точно не попадает под такое определение.