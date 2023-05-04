Узурпация власти: граждан Молдавии в обход решения Конституционного суда будут штрафовать за символ Победы

Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что, несмотря на решение Конституционного суда касательно закона о запрете на ношение «оранжево-черной ленты», данный символ остается под запретом в части его ношения, хранения, изготовления и распространения.
Такой шаг является признаком того, что, правительство Молдавии в лице Министерства внутренних дел, осуществляет прямую узурпацию власти, выходящую за рамки правового поля, считает редактор молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.
Речь идет о Георгиевской (Гвардейской) ленте, символе Победы в Великой Отечественной войне. Год назад правящий режим голосами своих депутатов в парламенте Молдавии принял закон о запрете на данный символ. Однако, в апреле 2023 года Конституционный суд постановил, что ношение Георгиевской ленты на территории страны возбраняется, лишь если она демонстрирует поддержку внешней политики России и пропагандирует войну. При этом дань памяти Победе над фашизмом, выраженная этим символом, уж точно не попадает под такое определение.
Как подчеркнул в разговоре с корреспондентом ФАН Николай Костыркин, подавляющее большинство населения Республики Молдова всегда носила георгиевскую ленту, исключительно как дань памяти подвигу предков на полях сражений Великой Отечественной войны.
«После обнародования решения Конституционного суда, после того как народ вздохнул с облегчением — в День Победы можно почтить память и надеть георгиевскую ленточку —высшие должностные лица страны засыпали медийный эфир заявлениями о том, что Георгиевская лента запрещена к ношению в любом случае. И эти заявления звучали несмотря на решение Конституционного суда. После того, как суд озвучил данное постановление, его председатель Домника Маноле оказалась рядовым судьей КС, уступив место другому лицу. Таким образом, можно констатировать, что действиями, противоречащими решению Конституционного суда, являющегося главным индикатором конституционности всех законов и других нормативных актов, правительство Молдавии в лице Министерства внутренних дел, курирующего Генеральный инспекторат полиции, осуществляет прямую узурпацию власти, выходящую за рамки правового поля», — высказался журналист.
Штраф за ношение, хранение и распространение Георгиевской ленты, согласно соответствующему закону, составляет около 500 долларов. С учетом того, что средняя зарплата по Молдове немногим более 640 долларов, для подавляющего большинства жителей страны это сумма является неподъемной, резюмировал он.
Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович прокомментировал празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Молдавии. По его словам, 9 мая в Кишиневе пройдут Марш памяти и шествие «Бессмертного полка».