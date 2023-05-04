Аналитик Кнутов: Для истощения сил ВСУ наши удары должны быть еще более масштабными

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога и звучали взрывы. Речь идет о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях. Украинские СМИ заявляли о массированном налете ударных беспилотников. По их данным, наибольшее число взрывов прогремело в Одессе. Там было зафиксировано как минимум два мощных «прилета», один из них пришелся по командному пункту украинских военно-морских сил. Также были поражены несколько целей в Киеве, одним из ударов поражен пункт размещения личного состава и техники батареи ПВО. Российскими силами были успешно поражены объекты противника и в оккупированном ВСУ Запорожье.