Аналитик Кнутов: Для истощения сил ВСУ наши удары должны быть еще более масштабными

По данным американского издания Military Watch Magazine, недавние ракетные удары России уничтожили большие запасы украинской армии, и резко снизили шансы на успех контрудара ВСУ. Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, полностью верить западным СМИ в этом плане не стоит.
Россия успешно уничтожает склады боеприпасов Украины, пишет MWM. А усиление ее ударов по передовым позициям противника привело к очень высоким потерям личного состава ВСУ. Военные РФ всерьез истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов и, по оценке западных экспертов, это может значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления.
Так, 1 мая в результате ракетного удара РФ под Донецком был уничтожен железнодорожный состав с грузом до 200 тонн украинских боеприпасов. Кроме того, российские войска уничтожили два ракетных дивизиона ЗРК С-300 на украинских складах в Павлограде Днепропетровской области. В ходе этого удара были уничтожены и комплексы баллистических ракет «Гром-2». Еще один удар уничтожил склад боеприпасов украинской 127-й механизированной бригады в Харьковской области.
Ранее в ночь на 30 апреля была ликвидирована сеть украинских военных предприятий, ключевых производителей боеприпасов. Атаки произошли на фоне предупреждений западных источников о том, что ВСУ испытывают все более острую нехватку боеприпасов, особенно для ПВО, которая вскоре может перестать прикрывать линию фронта. Уничтожение систем С-300 последовало за успешным авиаударом 27 апреля, которым были ликвидированы четыре пусковые установки С-300 ВСУ.
Уничтожение ключевой военной техники идет на фоне усиления российских ударов по украинским передовым позициям, что привело к особенно высоким потерям личного состава. 29 апреля украинские военные и иностранные наемники потеряли 575 человек за сутки только под Донецком. После этого стало известно об уничтожении в том же районе еще 330 украинских военнослужащих и целого склада боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
Как пишет MWM, истощение сил ВСУ может привести к тому, что конфликт приблизится к перелому в пользу России. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил западным СМИ, что «идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ захватить Крым одним маневром».
Как считает военный эксперт, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, успехи наших военных в нанесении упреждающих ударов по ВСУ пока не стоит преувеличивать.
«В целом, в последние дни действия российской армии имели вполне позитивные результаты. Наши военные работают над уничтожением боевой техники, личного состава ВСУ, а также по местам производства и хранения оружия и боеприпасов. Не менее важно, что наши ВКС и ракетные войска наносят удары по железнодорожным станциям, уничтожая эшелоны с украинской техникой и боеготовыми подразделениями. Целью этих ударов является срыв контрнаступления украинской армии, но, на мой взгляд, для ее достижения наши действия должны носить более масштабный характер», — отметил военный эксперт.
Кнутов отметил — украинские власти тщательно скрывают результаты российских ударов по своей военной инфраструктуре, и многие данные о них, появляющиеся в соцсетях, носят приблизительный характер.
«Поэтому, основываясь на этой информации, я бы не стал утверждать, что «теперь-то украинское командование откажется от контрнаступления». Серьезно обескровить части ВСУ, готовящиеся к атакам, не удается отчасти и потому, что силы противника все еще рассредоточены. Нужно дождаться, когда техника и личный состав ВСУ будут сосредоточены в каких-то точках. Ведь уничтожать отдельные мелкие группы противника — это не только сложно, но и дорого, учитывая стоимость нашего высокоточного оружия», — отметил аналитик.
По его мнению, пока не зафиксировано мест явного сосредоточения крупных сил противника на каком-либо участке фронта.
«Думаю, вероятных направлений для главного удара ВСУ будет как минимум два. На большее количество «точек давления» на нашу линию фронта у Украины просто не хватит ни бронетехники, ни живой силы. Проблема у ВСУ еще и в том, что из-за проливных дождей и дорожной распутицы украинские войска не могут полноценно маневрировать, используя западную тяжелую технику. Многие ее образцы весят по 50-60 тонн, и просто вязнут в полях и на проселочных дорогах», — сообщил Кнутов.
Также военный аналитик отметил — погодные условия не дают украинцам полноценно использовать разведывательные беспилотники.
«В дождливую погоду многие украинские БПЛА не пригодны к использованию — они не герметичны, а часто и вовсе сделаны из прессованного картона. Камеры, которыми они оборудованы, из-за дождя также часто выходят из строя. А воевать без дронов сегодня абсолютно нецелесообразно. Таким образом, непогода на Украине сегодня фактически не дает ВСУ возможности начать полноценное контрнаступление. А усилия российской армии по уничтожению складов, логистических центров и военных эшелонов еще больше снижают способности украинской армии нанести мощный, неожиданный и концентрированный удар по нашим позициям», — заключил военный эксперт Кнутов.
Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога и звучали взрывы. Речь идет о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях. Украинские СМИ заявляли о массированном налете ударных беспилотников. По их данным, наибольшее число взрывов прогремело в Одессе. Там было зафиксировано как минимум два мощных «прилета», один из них пришелся по командному пункту украинских военно-морских сил. Также были поражены несколько целей в Киеве, одним из ударов поражен пункт размещения личного состава и техники батареи ПВО. Российскими силами были успешно поражены объекты противника и в оккупированном ВСУ Запорожье.