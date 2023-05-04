Экс-заместитель гендиректора Дома Моды Ахмедов сожалеет, что Зайцева не получится похоронить рядом с Юдашкиным

Бывший заместитель генерального директора Дома Моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов сожалеет, что модельера не получится похоронить рядом с дизайнером Валентином Юдашкиным. Он прокомментировал ФАН ситуацию вокруг похорон кутюрье.
Ахмедов приехал в Подмосковье, чтобы проститься с народных художником России. Бывший сотрудник посетовал на то, что модельера похоронят на Жегаловском кладбище, а не на Троекуровском, где 6 мая погребят Юдашкина.
Экс-заместитель гендиректора компании опроверг сообщения о том, что не работает в Доме Моды уже два года. Ахмедов сообщил журналистам, что ушел со своего поста только в декабре.
«В декабре, согласно закону, я прекратил взаимоотношения с домом моды по желанию Егора. Я был правой рукой Вячеслава Михайловича, я тот, кто Егора поставил на пост, помирил его с отцом. Но Егор так решил, что я не нужен», — отметил он.
В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с Зайцевым. Неравнодушные принесли венки и цветы в собор Троицы Живоначальной.