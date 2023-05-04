Владеющий «Альфа-банком» и «АльфаСтрахованием» холдинг ABH Holdings выходит из всех активов в России

Люксембургский холдинг ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком» и «АльфаСтрахованием», выходит из российских активов. Об этом сообщила компания BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров компании Эндрю Бакстера.
Как следует из его слов, сейчас холдинг согласовывает сделку по продаже российского банка с европейскими регуляторами. Кроме того, рассматриваются другие варианты — например, переход компании из одной юрисдикции в другую или реструктуризация с выделением бизнеса.
Руководство «Альфа-групп» также подтвердило намерения ABH Holdings. По словам собеседника BBC, сейчас невозможно вести бизнес и в России, и за ее границами.
«Все компании «Альфа-групп» идут по дороге редомициляции. Процесс непростой и небыстрый», — резюмировали представители российского банка.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что крупнейший кипрский банк Bank Of Cyprus планирует закрыть счета клиентов из России. Кредитная организация уже разослала предупреждения своим клиентам.