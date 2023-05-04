Сербский аналитик Лепоевич: После выхода из Евросоюза Великобритания оказалась в когтях США

Какова реальная позиция Сербии? Сербия должна, прежде всего, восстановить доверие, придерживаться того, что говорит, а не говорить сегодня одно, а завтра другое. Необходимо четко определить, в чем заключаются стратегические интересы Сербии, и работать над этим, а не просто говорить об этом, а завтра делать по-другому. Положение Сербии сегодня намного лучше, чем 20 лет назад. Мир изменился, Сербия уже не так одинока, как 20 лет назад. Есть и другие страны, которые очень дружески настроены и готовы так или иначе помочь.