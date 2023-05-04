Рождение «Копейки»: как «Фиат» помог советскому автопрому

4 мая 1966 года в итальянском Турине был подписан протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в оборудовании промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в Тольятти.
Между подписанием документа и первыми результатами сотрудничества прошло четыре года — в СССР жизнь изменялась пятилетками.
19 апреля с главного конвейера тольяттинского автозавода-гиганта сошли первые шесть авто ВАЗ-2101 «Жигули», представлявших собой совершенствованную версию «Фиата-124». В народе новую машину с любовью прозвали «Копейка».
Известно, что с 1970 по 1984 год было выпущено 2 699 999 автомобилей.
Компания «Фиат» начала сотрудничество с Советским Союзом в период разрядки международной напряженности и делала ставку на долгосрочную работу, однако жизнь внесла свои жесткие коррективы.
Они ударили и по развитию отрасли автомобилестроения в СССР, и по самой фирме. «Фиат» в тот период переживал финансовые трудности и на этом фоне был вынужден свернуть сотрудничество с нашей страной к началу 1980-х годов, что усугубило кризис.
Интересно отметить, что «Фиат» тяготел к России еще с дореволюционных времен. Один из этапов заключается в том, что в начале 1916 года Главное военно-техническое управление подписало договоры с подрядчиками, взявшими на себя обязательство построить заводы с целью поставок автомобилей для казенных нужд.
Автомобильное московское общество (АМО) взялось производить по лицензии «Фиата» полуторатонные грузовики и легковые штабные машины. Первые — знаменитые «полуторки», которые следовали в том числе и по Дороге Жизни во время блокады Ленинграда.
Сто лет тому назад, в 1923 году, «Фиат» заключил договор с руководством Советской России.
«Копейку» можно назвать «народным» автомобилем СССР — стоила она примерно в два раза меньше номенклатурной «Волги».
Автомобиль был распространен вплоть до середины 90-х годов и даже до начала нулевых. В те годы многих он буквально спасал от голодной смерти, позволяя добывать средства за счет частного извоза.