Рождение «Копейки»: как «Фиат» помог советскому автопрому

Они ударили и по развитию отрасли автомобилестроения в СССР, и по самой фирме. «Фиат» в тот период переживал финансовые трудности и на этом фоне был вынужден свернуть сотрудничество с нашей страной к началу 1980-х годов, что усугубило кризис.