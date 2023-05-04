Депутат ГД Хинштейн попросил Минтранс и Росавиацию ввести временный мораторий на использование БПЛА

Хинштейн подчеркнул, что в условиях СВО и отсутствия законодательства, комплексно регулирующего применение беспилотников (как и оборот средств противодействия им), такие аппараты представляют повышенную угрозу. Народный избранник также выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта о наделении силовых структур и ведомственных охранных предприятий правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.