Депутат ГД Хинштейн попросил Минтранс и Росавиацию ввести временный мораторий на использование БПЛА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Минтранс РФ и Росавиацию ввести временный мораторий на использование БПЛА. Парламентарий направил в ведомства соответствующие обращения, говорится в Telegram-канале политика.
По его словам, речь идет о всех типах беспилотников — воздушных, наземных/подземных и водных/надводных. С такой инициативой Хинштейн обратился непосредственно к министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько. Депутат ГД попросил ввести временный мораторий на использование дронов, кроме случаев, когда применение БПЛА обусловлено государственными нуждами.
Хинштейн подчеркнул, что в условиях СВО и отсутствия законодательства, комплексно регулирующего применение беспилотников (как и оборот средств противодействия им), такие аппараты представляют повышенную угрозу. Народный избранник также выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта о наделении силовых структур и ведомственных охранных предприятий правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.
Ранее сообщалось, что МИД Сирийской Арабской Республики осудил атаку украинских БПЛА на Кремль, назвав ее террористическим актом. Дамаск возложил ответственность за нападение на Украину, а также ее западных «партнеров».