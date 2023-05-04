Депутат Госдумы Бородай высказался о возможных сроках окончания СВО

Депутат Госдумы, сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай во время беседы с журналистами «Парламентской газеты» высказался о сроках окончания СВО.
Бородай заявил, что контрнаступление ВСУ не влияет на дату завершения спецоперации. По мнению государственного деятеля, даже в случае провала «контрнаступа» и обескровливания украинской армии СВО не закончится.
Депутат считает, что на сегодняшний день поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи СВО не выполнены. Без этого завершить специальную военную операцию просто невозможно, считает парламентарий.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свое заявление о «жирной точке» в специальной военной операции на Украине.