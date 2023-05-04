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Актер Юрий Назаров назвал фильм «Маленькая Вера» «хитреньким и не очень советским»

Общество
Актер Юрий Назаров назвал фильм «Маленькая Вера» «хитреньким и не очень советским»

Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказал о противоречивости советского художественного фильма «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.

«Там фильм хитренький получился, и не очень советский, я бы сказал. Там семья не самых умных людей, и дури у них всякой много. И все это происходит на фоне «Азовстали», люди там живут не складно», — отметил Назаров.

По его словам, главным парадоксом драмы является то, что металлургический комбинат «Азовсталь» «спас нас, Европу, и весь цивилизованный мир», а на его фоне в фильме рушатся все человеческие идеалы.

Следует отметить, что кинокартина «Маленькая Вера» была снята в 1988 году. Основные действия в фильме разворачиваются в Мариуполе. Юрий Назаров сыграл в кинокартине роль отца главной героини — Николая Маринина.

Ранее аналитики одного из стриминговых сервисов решили выяснить, как меняется отношение граждан к советским фильмам и сравнили показатели первых кварталов 2022 и 2023 годов.
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