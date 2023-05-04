Пригожин призвал наказать ответственного за защиту от БПЛА после атаки на Кремль

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин скептически отреагировал на призывы применить ядерное вооружение в ответ на удар украинского беспилотника по Кремлю.
В комментарии журналистам, который приводит Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина», такого рода выпады он назвал клоунадой.
«Мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», — сказал предприниматель.
В то же время он предложил собственный алгоритм действий после резонансной атаки. Прежде всего, как подчеркнул Пригожин, надо отправить «на дыбу» того, кто отвечает за противодействие беспилотной авиации. При этом важно выяснить, как вообще могло произойти подобное.
«А после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать», — заключил бизнесмен.
Ранее, комментируя атаку дронов на президентскую администрацию, Пригожин заявлял, что для него сейчас важнее добиться поставок боеприпасов подразделениям ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске).