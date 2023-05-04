Пригожин призвал наказать ответственного за защиту от БПЛА после атаки на Кремль

В то же время он предложил собственный алгоритм действий после резонансной атаки. Прежде всего, как подчеркнул Пригожин, надо отправить «на дыбу» того, кто отвечает за противодействие беспилотной авиации. При этом важно выяснить, как вообще могло произойти подобное.