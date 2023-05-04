Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании СМИД ШОС. Российский дипломат также проведет двухсторонние встречи с коллегами из Китая и Пакистана. Политики обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.