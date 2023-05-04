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Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Фото со встречи дипломатов в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Общение министров происходит в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Мероприятие проходит в индийском штате Гоа.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании СМИД ШОС. Российский дипломат также проведет двухсторонние встречи с коллегами из Китая и Пакистана. Политики обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
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