Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Фото со встречи дипломатов в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Общение министров происходит в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Мероприятие проходит в индийском штате Гоа.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании СМИД ШОС. Российский дипломат также проведет двухсторонние встречи с коллегами из Китая и Пакистана. Политики обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.