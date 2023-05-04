Спасатели в Подмосковье освободили из запертой квартиры троих несовершеннолетних детей

Сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 2 мая в Сергиево-Посадском горокруге деблокировали дверь в квартиру, в которой оказались запертыми трое несовершеннолетних детей.
Как сообщает сайт infoce-klin.ru, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель пгт Скоропусковский Московской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
Гражданин уведомил, что из-за заклинившего замка он не смог войти в собственную квартиру, где оказались запертыми дети 3, 5 и 14 лет. Приехав к месту вызова, спасатели в присутствии правоохранителей, используя шанцевый инструмент, произвели деблокировку двери и освободили детей. Медпомощь несовершеннолетним не понадобилась, поделился замначальника части Сергей Шумов.