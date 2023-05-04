Спасатели в Подмосковье освободили из запертой квартиры троих несовершеннолетних детей

Гражданин уведомил, что из-за заклинившего замка он не смог войти в собственную квартиру, где оказались запертыми дети 3, 5 и 14 лет. Приехав к месту вызова, спасатели в присутствии правоохранителей, используя шанцевый инструмент, произвели деблокировку двери и освободили детей. Медпомощь несовершеннолетним не понадобилась, поделился замначальника части Сергей Шумов.