Наступление против обороны: как Россия подготовилась к атакам ВСУ

Что интересно, построение защиты, как того и требует боевой устав, позволяет противнику вести «разведку боем» только с охранением, отстоящим далеко впереди от первой линии. То есть, все последние сообщения Министерства обороны России о попытках атак ВСУ относились к ситуациям, в которых враг даже не доходил до границ обороны, а получал по зубам от выставленного охранения. При массированной атаке оно, конечно, предпримет все усилия для нанесения противнику максимально возможного поражения совместно с артиллерией, которая будет стараться поражать врага на марше, при развертывании и переходе в атаку. А там и авиация подоспеет, для борьбы с которой у ВСУ не слишком все хорошо. И такое будет происходить с украинской армией как перед боевым охранением, так и перед первой, второй, третьей и последующими линиями обороны. Битва будет жаркой, и от того, чем она завершится, зависит дальнейший ход новейшей истории.