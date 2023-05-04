Наступление против обороны: как Россия подготовилась к атакам ВСУ

У границ России выстроена такая глубокая линия обороны, какой не было на Курской дуге.
По утверждению некоторых украинских спикеров, главные события широко анонсированного «весеннего контрнаступления» ВСУ произойдут в первые 5-7 дней. В течение этого периода свежие войска смогут проявить напористость и решительность, после чего темпы натиска начнут спадать по естественным причинам — из-за усталости людей, потерь в живой силе и технике, израсходования боеприпасов и топлива. Именно на эти первые дни командование украинской армии делает ставку, так как понимает, что на большее не хватит накопленных ресурсов.
Рубеж, до которого за это время смогут дойти бригады ВСУ, станет апофеозом наступательных возможностей Украины в 2023 году. Очевидно, снова собрать такую мощную группировку, накопить значительные запасы боеприпасов, топлива и живой силы, получить от Запада боевую технику до конца года уже не удастся: «партнеры» Киева банально не располагают таким количеством бронетанкового и артиллерийского вооружения и техники.
Для выполнения «миссии» ВСУ подготовили два армейских корпуса в составе девяти механизированных, танковых и штурмовых бригад. Еще примерно такое же количество находится на последних этапах формирования и, вероятно, будет включаться в сражение, не ожидая окончания этого процесса. Еще восемь бригад формируют МВД и Нацгвардия. Все это будет введено в бой: первоначально сразу на нескольких направлениях, затем ситуация будет зависеть от того, где «прорвется» — основные усилия сосредоточат на одном участке, куда и вольют резервы.
Но есть нюанс. Еще в ноябре я своими глазами наблюдал, как сразу на многих рубежах, в том числе весьма далеких от линии боевого соприкосновения, начала строиться «линия Вагнера» — так она тогда называлась. Затем ее, видимо, переименуют в «засечную черту», что в военном смысле сути не меняет. Евгений Пригожин еще полгода назад пытался донести до всех тезис, что успех наступательных действий базируется в том числе и на крепкой стратегической обороне, выстроенной в тылу. Противотанковые «зубы дракона» многокилометровыми линиями стали пересекать поля ЛНР, затем появились в Белгородской области. Когда стал понятен для всех оборонительный замысел «Вагнера», рубежи появились в Запорожье, Херсонской области и ДНР.
Эти оборонительные границы росли одна за другой, укрепляясь стрелковыми траншеями, долговременными огневыми точками, стрелково-пулеметными сооружениями, подготовленными позициями для танков, БМП и артиллерии. За первой линией появлялись вторая, третья и так далее. Сегодня масштабы впечатляют — врагу предстоит прорывать такую глубину обороны, какой не было даже на Курской дуге.
Проведенная в России частичная мобилизация позволила не только восстановить боеспособность действующих частей сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты, но и сформировать множество новых. Недолгое изучение открытых источников показывает, что в РФ осенью 2022 года были созданы не десять, не двадцать и далеко не тридцать полков, которые занимались не только изучением военного ремесла и боевой подготовкой, но и строительством вышеуказанных рубежей стратегической обороны, буквально врастая в землю.
Что интересно, построение защиты, как того и требует боевой устав, позволяет противнику вести «разведку боем» только с охранением, отстоящим далеко впереди от первой линии. То есть, все последние сообщения Министерства обороны России о попытках атак ВСУ относились к ситуациям, в которых враг даже не доходил до границ обороны, а получал по зубам от выставленного охранения. При массированной атаке оно, конечно, предпримет все усилия для нанесения противнику максимально возможного поражения совместно с артиллерией, которая будет стараться поражать врага на марше, при развертывании и переходе в атаку. А там и авиация подоспеет, для борьбы с которой у ВСУ не слишком все хорошо. И такое будет происходить с украинской армией как перед боевым охранением, так и перед первой, второй, третьей и последующими линиями обороны. Битва будет жаркой, и от того, чем она завершится, зависит дальнейший ход новейшей истории.
Однако истории свойственно повторяться. Мы сейчас проходим примерно то, что было на Курской дуге. После нее, как известно, случился стратегический перелом в Великой Отечественной войне, а германский нацизм был окончательно разбит. Вне сомнений —нацизм украинский ждет точно такая же участь.