Экспорт российских пиломатериалов снизился на 20,9% по итогам первого квартала 2023

На динамику повлиял запрет, введенный странами ЕС летом 2022 года, на их долю приходилась пятая часть всего экспорта, сообщает «Рослесинфорг».
Эксперты отмечают, что в этом году повторяется тенденция 2022 — поставки за границу в прошлом году также снизились на 22%, до 23 млн кубометров. За период январь-март текущего года экспорт пиломатериалов упал на 20,9% и составил 4,5 млн кубометров продукции.
Введенные Евросоюзом в 2022 году санкции изменили структуру поставок российских материалов, потому что на страны Европы приходилась пятая часть всего экспорта. Основные поставки лесозаготовок сейчас отправляются в 15 стран Центральной и Восточной Азии и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что стоимость российских пиломатериалов может вырасти из-за ограничения движения лесовозов весной. Такие меры могут спровоцировать уменьшение ежегодного объема продукции лесопромышленных предприятий на 4-5%.