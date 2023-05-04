Экспорт российских пиломатериалов снизился на 20,9% по итогам первого квартала 2023

Эксперты отмечают, что в этом году повторяется тенденция 2022 — поставки за границу в прошлом году также снизились на 22%, до 23 млн кубометров. За период январь-март текущего года экспорт пиломатериалов упал на 20,9% и составил 4,5 млн кубометров продукции.