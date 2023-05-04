Ведомство подчеркнуло, что для мировой общественности поддержка киевского режима со стороны западных стран не является секретом. Отсутствие реакции коллективного Запада на атаку украинских БПЛА по Кремлю свидетельствует о потакании террористическим методам неонацистов и экстремистов.