Молчание стран коллективного Запада относительно атаки украинских БПЛА на Кремль говорит об их потакании террористическим методам Киева. Об этом заявило МИД России на своем официальном сайте.
Ведомство подчеркнуло, что для мировой общественности поддержка киевского режима со стороны западных стран не является секретом. Отсутствие реакции коллективного Запада на атаку украинских БПЛА по Кремлю свидетельствует о потакании террористическим методам неонацистов и экстремистов.
«Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима», — заявили в МИД.
Ранее украинскую атаку по Кремлю решительно осудили в МИД Сирии. Власти республики возложили ответственность за инцидент на Киев и его западных «партнеров».