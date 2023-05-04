Упавшие после атаки дронов листы с купола Сенатского дворца оперативно заменят

Покрывающие купол Сенатского дворца листы, упавшие из-за атаки украинских беспилотников на Кремль, будут заменены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ночь на 3 мая два беспилотника предприняли атаку на Кремль, в результате чего пострадал Сенатский дворец. Песков заявил, что два листа, упавших с купола здания, будут оперативно заменены. Других повреждений или разрушений после атаки дронов обнаружено не было.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Кремль не повлияет на проведение Парада Победы.