Упавшие после атаки дронов листы с купола Сенатского дворца оперативно заменят

В ночь на 3 мая два беспилотника предприняли атаку на Кремль, в результате чего пострадал Сенатский дворец. Песков заявил, что два листа, упавших с купола здания, будут оперативно заменены. Других повреждений или разрушений после атаки дронов обнаружено не было.