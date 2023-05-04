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Глава правой нидерландской партии ван дер Плас отказалась идти на встречу с президентом Украины Зеленским

Политика
Глава правой нидерландской партии ван дер Плас отказалась идти на встречу с президентом Украины Зеленским

Лидер правой нидерландской партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас не будет участвовать во встрече парламентариев с Владимиром Зеленским, который прибыл в страну с визитом. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Ван дер Плас объяснила свой отказ тем, что 4 мая является единственным в году днем поминовения голландских жертв Второй мировой и других военных конфликтов. Политик считает, что именно этому нужно уделить внимание и время в такой день, «а не Зеленскому». Глава «Гражданско-фермерского движения» считает неправильным, что визит украинского президента должен пройти в данную дату.

«Поэтому ранее на этой неделе я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским», — написала ван дер Плас.

Ранее стало известно о том, что Зеленский встретится с министрами обороны и иностранных дел Нидерландов и посетит Международный уголовный суд 4 мая.
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