Глава правой нидерландской партии ван дер Плас отказалась идти на встречу с президентом Украины Зеленским

Ван дер Плас объяснила свой отказ тем, что 4 мая является единственным в году днем поминовения голландских жертв Второй мировой и других военных конфликтов. Политик считает, что именно этому нужно уделить внимание и время в такой день, «а не Зеленскому». Глава «Гражданско-фермерского движения» считает неправильным, что визит украинского президента должен пройти в данную дату.