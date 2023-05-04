Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети появилось видео неожиданной встречи директора с медведем на заднем дворе школы в США

ФАН-ТВ

Директор школы в Западной Вирджинии неожиданно встретил на заднем дворе учебного учреждения медведя. Косолапый спрятался в мусорном контейнере, чтобы, вероятнее всего, найти там себе еду.

В этот момент директор начальной школы Джеймс Марш решил открыть крышку мусорного бака, после чего оттуда показалась голова медведя. Косолапый и мужчина сильно испугались такой неожиданной встречи, в результате чего животное побежало в сторону леса, а директор — по направлению к школе. К счастью, никто не пострадал.
западная вирджиния США медведь животные лес
Военкоры ФАН